وفاة نجل نائب رئيس البرلمان بحريق في بغداد

2019/10/08 | 00:08

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بغداد اليوم - بغداد

توفي نجل نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاثنين، في حريق اندلع بأحد فنادق العاصمة العراقية بغداد...





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