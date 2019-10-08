الوطني يشرع بالتدريبات وصفوفه تكتمل اليوم

2019/10/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

شرع منتخبنا الوطني لكرة القدم باجراء اولى وحداته التدريبية في الملعب الثانوي للمدينة الرياضية بالبصرة تحضيرا لمواجهة هونغ كونغ بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش استدعاء لاعب الزوراء أحمد جلال بدلا من المصاب أحمد ياسين.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان المنتخب أجرى في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين اولى وحداته التدريبية بمشاركة اللاعبين محمد حميد ومحمد صالح وفهد طالب وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وصفاء هادي وامجد عطوان ومحمد قاسم وابراهيم بايش وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة وأحمد جلال.

واضاف ان تدريبات الأمس شهدت أيضا مشاركة المحترفين بشار رسن «بيرسبوليس الايراني» وهمام طارق «الاسماعيلي المصري» ومهند علي «الدحيل القطري» وجيلوان حمد الناشط في الدوري الكرواتي الممتاز، موضحا ان صفوف أسود الرافدين ستكتمل صباح اليوم الثلاثاء بالتحاق علي عدنان وريبين سولاقا.

ولفت كوركيس الى انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللاعب أحمد ياسين أكد الأخير خلاله تعرضه للاصابة مع فريقه وتعذر التحاقه بصفوف المنتخب في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا يومي العاشر والخامس عشر من الشهر الحالي، مبينا انه نقل رسالة اللاعب للمدرب الذي قرر بدوره تعويض هذا الغياب بتوجيه الدعوة للاعب الزوراء أحمد جلال.

على صعيد متصل من المقرر ان يصل في الساعة العاشرة من صباح اليوم وفد منتخب هونغ كونغ الى مطار البصرة، على ان يصل تباعا بعد ذلك مشرف المباراة ومقيم الحكام والطاقم التحكيمي.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الوطني خاض مباراة وحيدة خارج قواعده ضمن التصفيات المزدوجة أمام البحرين وانتهت بالتعادل الايجابي «1-1».

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