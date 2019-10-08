لتوفير المصاريف.. برلمان كردستان يقرر إيقاف «الإيفاد» الخارجي لكافة أعضائه

2019/10/08 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت رئاسة برلمان إقليم كردستان قراراً يقضي، بإيقاف «الإيفاد» الخارجي لكافة أعضائه وموظفيه.ونشرت وسائل إعلام كردية، كتاباً صادراً عن الرئاسة بتاريخ 2/10/2019، يقضي بإيقاف المصاريف والإيفاد […]

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