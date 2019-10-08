إدارة ترامب توضح بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

2019/10/08 | 00:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك"، الاثنين، أن "هذا هو أول رئيس أمريكي لا يخجل

بغداد اليوم - متابعة

شهدت الليرة التركية، الاثنين، أكبر هبوط منذ نحو شهر مقابل الدولار الأمريكي سجل نسبة نحو 2%، على خلفية تهديد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا.

وتراجعت الليرة التركية وسط مخاوف من تداعيات عملية أنقرة الم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وأسر نحو 200 عنصر من قوات التحالف العربي بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" بمحور نجران.

وقال المتحدث العسكري بأسم الجماعة العم

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