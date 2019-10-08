2019/10/08 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق فندق بلدوان في منطقة العرصات ببغداد بمشاركة 25 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف تابعة الى مديرية الدفاع المدني باشراف السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ..مع انقاذ 46 نزيل من الفندق بواسطة عجلة السلم المخصصة للابنية المرتفعة كذلك باشرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصة الكاملة لحريق فندق بلدوان في العرصات : إمراة ترمي نفسها من الطابق الخامس – شاهد بالصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصة الكاملة لحريق فندق بلدوان في العرصات : إمراة ترمي نفسها من الطابق الخامس – شاهد بالصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).