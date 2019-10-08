حاتم بن رجيبة - الأحزاب التونسية الفاشلة

2019/10/08 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_بن_رجيبة أعيش في ألمانيا منذ عقدين من الزمن ورغم بعض التقلبات السياسية والتغيرات الحزبية كبروز أحزاب جديدة مثل الخضر وحزب من أجل ألمانيا فإن المشهد السياسي عامة مستقر أى أن التغيرات بطيئة وذلك منذ 200 سنة .فالنزاع بقي لعقود كبيرة منحصرا بين اليمين المحافظ واليسار الإشتراكي والليبراليين التقدميين.أما في تونس فأهم مميز للمشهد الحزبي هو زلازل وبراكين ورجات وانزلاقات.فما عدى حزب النهضة الأصولي والت......

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