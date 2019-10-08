أحمد صبحى منصور - ثامناً: فلسفة القصص القرآني ( 1 )

2019/10/08 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية )منبع الفلسفة القرآنية وهدفها :1 ـ تنبع هذه الفلسفة من كون القرآن الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله على خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.فالنبي الخاتم أرسل للبشر كافة – بل للجن أيضاً – منذ عصره وإلى أن تقوم الساعة.والرسول عليه الصلاة والسلام بشر مقضي عليه بالموت (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ..الزمر30) ول......

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