اسماء شهداء و جرحى مدينة الصدر : بالاسماء و اللقب بينهم عناصر القوات الأمنية في المدينة

2019/10/08 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : وفق احصائية اعلام مستشفى( الشهيد الصدر) ، تم نشر شهداء #مدينة_الصدر بالاسماء والمواليد واللقب : العدد/٥٧ شهيد و/شهيدة العدد/١٩ مفقود العدد/١٠١٦ جريح العدد/٢٠٥جريح خطرــ ة العدد/٥٥٠ جريح من ٢٠عام الى٣٠ عام عمرا” العدد/(٣٠)متظاهر جريح منتسبا فـ الحشد متوزعين على ثلاث( الوية) عدد/(١٣)جريح تم تسفيرهم عدد/(٤)شهيد لواء(….) عدد/(٢)شهيد/ مدرس عدد/(٨)شهيد/عامل خدمة عدد/(٢٠)شهيد كاسب عدد/(٢١)شهيد مابين […]

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