محمود الصباغ - الإرهاب اليهودي -الصهيوني و قيام دولة إسرائيل -4

2019/10/08 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ الفصل الرابععصابة شتيرن: [ المقاتلون من أجل حرية إسرائيل ל-;-ו-;-ח-;-מ-;-י-;- ח-;-ר-;-ו-;-ת-;- י-;-ש-;-ר-;-א-;-ל-;-{ لوحامي حيروت إسرائيل} وتعرف باسم المختصر ليحي ל-;-ח-;-"י-;-]إثر قيام منظمة الإرغون بتفجير استوديوهات الإذاعة الفلسطينية احتجاجاً على الكتاب الأبيض سنة 1939 اعتقلت السلطات البريطانية دافيد رازيل زعيم المنظمة في الوقت الذي ......

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