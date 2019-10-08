2019/10/08 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله لم تكن التظاهرات الغاضبة التي إنطلقت إلى الشوارع في مدن ومحافظات العراق ومنها العاصمة بغداد ، مفاجأة بل كانت متوقعة بعد التحذيرات التي أطلقتها قوى وطنية سياسية وديمقراطية وشخصيات مستقلة في الفترات السابقة بعد أن وصل الإحتقان بين الجماهير إلى مداه البعيد، ونفذ الصبر لما يجري من عدم مبالاة وأهتمام من قبل الحكومة ومجلس النواب لمطالب الشعب وبقاء الأوضاع كما هي عليه من تردي الخدمات وتراجع الأوضاع المع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صبحي مبارك مال الله - كفاكم خداعاً للشعب العراقي.....كل التضامن مع التظاهرات الشبابية السلمية.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صبحي مبارك مال الله - كفاكم خداعاً للشعب العراقي.....كل التضامن مع التظاهرات الشبابية السلمية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).