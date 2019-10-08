منذر خدام - الحلقة الثالثة عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/08 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الثالثة عشرةحراك الشعب السوري من الأمل بالحرية إلى الكارثةالفصل الخامسرؤية المعارضة في الداخل لمنطلقات وأسس الحوار1-مقدمة في الفصل السابق تم استعراض موقف النظام من الحوار، وكان واضحا أنه لم يقبل بالحوار الجدي والحقيقي مع المختلفين معه أبداً، وحتى عندما حاور أنصاره فهو لم يحاورهم إلا كنوع من الملهاة، ولإشغال الزمن، فهو لم يتخل عن طبيعته.في هذا الفصل نستعرض مواقف الم......

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