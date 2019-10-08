نوال السعداوي - أعطونا كتاب الله وأخذوا أرضنا وأموالنا

2019/10/08 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي لم يكن كارل ماركس أول مَن تكلم عن التحليل المادى الاقتصادى للتاريخ البشرى.سبقه الكثيرون من النساء والرجال المفكرين، شرقًا وغربًا.لم تبدأ الفلسفة فى اليونان، كما علمونا فى مدارس المستعمرات والفكر الأوروبى الغازى المحتل.بدأت الفلسفة فى الحضارات الإنسانية القديمة حول أودية الأنهار، فى مصر والعراق وفلسطين وسوريا والأردن والهند والصين وغيرها من البلاد، بسبب وفرة الماء والطعام وخصوبة الأرض وناتج الزر......

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