نبيل عودة - نقدنا وفلسفة النقد الغائبة

2019/10/08 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة أصبحت الكتابة النقدية في ثقافتنا نهجا مضادا للثقافة.اتابع ما ينشر من ادب نثري وشعري.أجد أحيانا صعوبة في فهم دافع كتابة النظم او النثر لدي الكثيرين.بنفس الوقت هناك من يستحق ابداعه القراءة والاشادة.لكني اصمت بحيرة من الفجوة الهائلة بين الابداع الثقافي والتفاهة الثقافية، فاكتفي بسطر او سطرين للدلالة على جمالية نصوص معينة، واهرب من تناول ما أرى انه مجرد ثرثرة لا تقود الى أي فكرة ثقافية او جمال......

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