2019/10/08 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عميرة_هاس في احد ايام تحقيقات الشاباك التي مرت في تموز 2018، دينا كرمي من الخليل شعرت مرتين أنها تفقد الوعي."في المرة الاولى نقلت للفحص لدى الطبيب، الذي حسب قولها قال للمحققين بأنها أقوى منه، لذلك تمت اعادتها الى التحقيق".هذا ما كتب في الشكوى التي قدمتها باسمها اللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل للمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت.في المرة الثانية استيقظت المشتكية بعد أن سكبوا عليها المياه الب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عميرة هاس - فلسطينيات يروين عن تعذيبهن خلال تحقيقات الشاباك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عميرة هاس - فلسطينيات يروين عن تعذيبهن خلال تحقيقات الشاباك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).