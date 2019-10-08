الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الالكترونية

2019/10/08 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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