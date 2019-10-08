مراسلنا: فتح المنطقة الخضراء بعد استقرار الأوضاع

2019/10/08 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت اليوم المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الى طبيعتها.

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