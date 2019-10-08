في أول زيارة له.. لافروف يبحث مع قيادة الاقليم التعاون العسكري والنفطي

2019/10/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع القيادة الكردية في أربيل، مساء الإثنين، التعاون العسكري وتطورات سوريا في أول زيارة للوزير الروسي الى اقليم كردستان.

وقدم لافروف من العاصمة بغداد بعدما التقى فيها عدداً من كبار المسؤولين.وكان في استقبال وزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق له، بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.



وعقد لافروف في إطار زيارته إلى أربيل، اجتماعات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة، مسرور بارزاني، لبحث العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وروسيا في المجالين العسكري والسياسي.



ووصل لافروف إلى بغداد أمس، واجتمع فيها مع رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ووزير الخارجية ، محمد الحكيم.وهذه الزيارة إلى أربيل، هي الأولى من نوعها لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تجمع الطرفين علاقات اقتصادية وتجارية متينة كما أن شركة روسنفت العملاقة تستثمر في الإقليم منذ إبرام اتفاق بهذا الشأن في عام 2017.وفي أيار 2018، زار وفد رفيع من إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، روسيا واجتمع هنالك مع الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.وفي شباط الماضي، اجتمع مسرور بارزاني مع لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حيث بحثا التعاون بين الطرفين والتهديدات "الإرهابية".وكشف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري أن مسعود بارزاني طلب من لافروف باستخدام نفوذ بلاده من أجل عدم السماح بتعرض المناطق الكردية في شمال شرق سوريا للأذى قبل عملية عسكرية تركية مرتقبة هناك.وقال زيباري في تصريح صحفي "عبرنا لوزير الخارجية الروسي عن قلقنا حيال الوضع الحالي في سوريا، وطلب بارزاني من لافروف أن تستخدم روسيا نفوذها من أجل أن لا يجبر الشعب الكردي في سوريا على الفرار من المنطقة جراء الأوضاع التي تواجه هذه المنطقة، وحتى لا يؤثر ذلك على إقليم كردستان أيضاً".وأشار بيان الاجتماع إلى أن "الوضع السوري وآخر المستجدات فيها كان أحد محاور اجتماع بارزاني مع لافروف، حيث عبر الاول لوزير الخارجية الروسي عن قلقه بشأن مستقبل الشعب الكردي في سوريا، ودعا إلى أن تلعب روسيا دورها من أجل منع تعميق آلام الشعب الكردي في سوريا بسبب أي أحداث أو تغييرات".ووصف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة لافروف إلى أربيل بـ"التاريخية"، قائلاً: "لافروف وزير دولة عظمى وزيارته كانت مهمة لكردستان، والاجتماع كان إيجابياً، والتوجهات كانت متقاربة، كما أن لافروف أشاد بالتحسن في العلاقات بين أربيل وبغداد".ومضى بالقول إن "لافروف أكد خلال الاجتماع على عمل الشركات الروسية في إقليم كردستان، ولا شك أن بارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس الحكومة يدعمون تلك الشركات".انتهى

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