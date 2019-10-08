مجلس ذي قار يعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة طلبات المتظاهرين

2019/10/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} يعقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة طلبات المتظاهرين.

وذكر مصدر مطلع لـ{الفرات نيوز} إن "مجلس محافظة ذي قار يعقد اليوم جلسة طارئة حيث ستكون طلبات المتظاهرين على طاولة النقاش".وشهدت ذي قار تظاهرات غاضبة ادت الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.



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