2019/10/08 | 09:26

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الرافدين يعلن استمرار صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الالكترونية

يتبع.



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