كاتانيتش يستدعي أحمد جلال بدلا من المصاب أحمد ياسين تحضيرا للقاء هونغ كونغ

2019/10/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش استدعاء لاعب الزوراء أحمد جلال بدلا من المصاب أحمد ياسين تحضيرا لمواجهة هونغ كونغ بعد غد الخميس على ملعب البصرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.

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