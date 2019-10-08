محافظ صلاح الدين يوجه بجرد العاطلين عن العمل

2019/10/08 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل،اليوم الثلاثاء، رؤوساء الوحدات الادارية بجرد أعداد العاطلين في المحافظة.

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