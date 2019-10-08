طارق حربي - درس ثورة أكتوبر العراقية 2019

2019/10/08 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حربي طارق حربي1- بعد 16 سنة من الفساد والمحاصصة الحزبية الدينية والقومية، والنهب المنظم لثروات العراق، وبيع أجزاء عزيزة من أرضه إلى دول الجوار، وتدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وبيع المياه في حاويات قابلة لنشر الأمراض، ومشاهد مقرفة للقمامة المنتشرة في كل المدن العراقية وانعدام فرص التعيين للخريجين وجيوش من العاطلين عن العمل وغيرها، ولد جيل جديد مقهور من الشبّان لا يخاف من الموت و......

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