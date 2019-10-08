إعادة فتح المنطقة الخضراء إثر استقرار الاوضاع ببغداد

2019/10/08 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات الامنية في العاصمة العراقية بغداد اعادة فتح المنطقة الخضراء، بعد اغلاقها اثر احتجاجات دامية طيلة الاسبوع الماضي.وابلغ مصدر في الحكومة العراقية شفق نيوز، "تمت اعادة فتح المنطقة الخضراء بعد استقرار الوضع بشكل عام ببغداد".وانقطعت خدمات الإنترنت على مدى أيام مما تسبب في انقطاع الاتصالات على نحو ساهم في انتشار مشاعر الاستياء.وعادت تلك الخدمات مساء الاثنين.

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