2019/10/08 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، إلى قيام وزارة الزراعة بمعالجة التلكُّؤ الحاصل في تنفيذ مشاريع القرى العصريَّة في عدد من المحافظات، من قبل الجهات المعنية في الوزارة.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “ات ارسال تقرير إلى مكتب وزير الزراعة، للتحقيق في أسباب تدني نسب الإنجاز وتلكؤ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطالب الزراعة بمعالجة تلكؤ تنفيذ مشاريع القرى العصرية وكالة خطوة برس.

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