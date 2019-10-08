ترامب يتوعد تركيا برد انتقامي مدمر إذا تخطّت

2019/10/08 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- توعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تركيا برد انتقامي مدمر لاقتصادها إذا ما تجاوزت "حدها" في سوريا.

وكتب ترامب ذلك على حسابه في تويتر بعدما بدا وكأنه قد أخلى الساحة أمام هجوم تركي مرتقب على القوات الكوردية في الشمال السوري.

وقال ترامب "إذا فعلت تركيا ما اعتبره، بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزا للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل".

يأتي هذا في وقت قال فيه مسؤول امريكي رفيع المستوى إن بلاده لن تسحب سوى "عدد قليل جدا" من الجنود المنتشرين في سوريا على الحدود التركية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء الأحد عقب محادثة هاتفية بين الرئيس الامريكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان سحب القوات الامريكية قرب الحدود مع تركيا.

وقد بررت واشنطن موقفها بأن تركيا تستعد لتنفيذ "عملية تخطط لها منذ زمن" ضد وحدات حماية الشعب الكوردية الحليفة لواشنطن.

كما دافع ترامب عن موقفه، معتبراً أن على الأطراف الضالعة في النزاع السوري أن "تحل الوضع".



وقال إنّه آن الأوان للخروج من "هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي".

ويقول مراسل كوردستان 24 أكرم صالح إن القوات الامريكية انسحبت بالفعل من مواقع أساسية في رأس العين وتل أبيض قرب الحدود.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بحفر أنفاق في الموقعين وقرب كوباني تحسبا لأي هجوم تركي.

وبعدما أوحى قرار الانسحاب الامريكي بضوء أخضر لعملية تركية أعلن اردوغان الاثنين أنّ الهجوم قد يبدأ "من دون سابق انذار".

وأثار إعلان البيت الأبيض موجة إدانة في الولايات المتحدة، حتى ضمن فريق ترامب.

ودعا السناتور ليندسي غراهام، الجمهوري المقرب من ترامب، الرئيس الامريكي إلى "العودة عن قراره" الذي "ينطوي على كارثة".

وكان مسؤولون في اقليم كوردستان قد حذروا من تصعيد الأوضاع في الشمال السوري، وقالوا إن ذلك من شأنه ان يفجر موجة نزوح.





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