2019/10/08 | 09:57

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بالصور..



تجمع المواطنين امام وزارة العمل من اجل استلام منحة ١٥٠ ا

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بالصور..



تجمع المواطنين امام وزارة العمل من اجل استلام منحة ١٥٠ الف دينار

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