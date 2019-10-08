النزاهة تطالب الزراعة بمعالجة تلكؤ تنفيذ مشاريع القرى العصرية

2019/10/08 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعت هيأة النزاهة، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019) إلى قيام وزارة الزراعة بمعالجة التلكُّؤ الحاصل في تنفيذ مشاريع القرى العصريَّة في عدد من المحافظات، من قبل الجهات المعنية في الوزارة.

وأشارت الهيأة، في تقرير قالت إنها أرسلت نسخة منه إلى مكتب وزير الزراعة، إلى "اللجان التدقيقية والتحقيقية التي تم تأليفها للتحقيق في أسباب تدني نسب الإنجاز وتلكؤ العمل في تنفيذ تلك المشاريع، والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقيام الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة المنفذة للمشاريع بإحالة الأعمال التي بعهدتها إلى مقاولين ثانويين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة وفق بنود العقد والتعليمات الواردة بهذا الخصوص".

وأوضح التقرير، أن "عملية تنفيذ المشاريع رافقتها معوقات وعراقيل فنية وإدارية ومالية أدَّت إلى تأخر إنجازها ضمن المدد التعاقدية المخطط لها وبالتالي توقف أغلبها، مبيناً أن هناك مشاريع لإنشاء (11) قرية عصرية موزعة بين (10) محافظات كجزء من نشاط وزارة الزراعة لاستغلال الأراضي القاحلة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، وتوفير فرص العمل".

وأشار إلى أن "نسب إنجاز العمل في مشاريع كربلاء والمثنى والقادسية بلغت 100%، فيما بلغت 76% في الأنبار، أما بقية المشاريع في محافظات (واسط، وميسان، والبصرة، وصلاح الدين، والنجف الأشرف مشروعين، والديوانية) فقد تم سحب العمل بالتراضي حسب القرار (347 لسنة 2015)".

وأوصى التقرير بـ "استمرار التعاون بين مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة مع دائرة الوقاية؛ لمتابعة إمكانية قيام الجهات المعنية في وزارة الزراعة بتنفيذ تلك المشاريع المتلكئة والمتوقفة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019) استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بإمكان الموظفين والمتقاعدين

بغداد اليوم ـ البصرة

أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين، عن اعداد الزائرين الوافدين من منفذ الشلامجة لإداء زيارة الاربعين.

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الزائرين الوافدين يومياً من منفذ الشلامجة يبلغ عددهم اكثر من (30

بغداد اليوم - متابعة

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حذر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي جندي أمريكي بسبب العملية التركية شمال شرق سوريا.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به مساء الاثنين، إنه أبلغ أردوغان بضرورة ألا يسمح بإصابة أي جن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تطالب الزراعة بمعالجة تلكؤ تنفيذ مشاريع القرى العصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تطالب الزراعة بمعالجة تلكؤ تنفيذ مشاريع القرى العصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).