اربعينية الحسين تمنح هدنة لعبد المهدي وحراك لامتصاص غضب الاحتجاجات

2019/10/08 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” في بغداد ، ان القوات الامنية رفعت الحظر الامني المفروض على المنطقة الخضراء .

واضاف بان البرلمان سيعقد بدوره جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين .

واعادت الحكومة العراقية خدمة الانترنت مرة ثالثة بعد انقطاع استمر عشية الاحتجاجات التي عمت العاصمة ومحافظات عراقية اخرى .

وقرر نشطاء الاحتجاجات امس الاثنين، تعليق مظاهراتهم لحين الانتهاء من زيارة ”أربعينية الحسين“، في جنوب البلاد .

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