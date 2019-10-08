2019/10/08 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تعلن تحييد 9 إرهابيين شمالي العراق في عملية جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات

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