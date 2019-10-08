اجواء العراق المضطربة تنعشها امطار خفيفة غدا في الوسط والجنوب

2019/10/08 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد المنطقتين الوسطى والجنوبية تساقط زخات مطر خفيفة .

وذكر بيان للهيئة ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء صحو الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية(8-10)كم.وفي المنطقة الشمالية طقس غائم جزئيا , والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س, بمدى رؤية (8-10)كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 23 مئوية والعظمى 40 مئوية.

وتكون ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل 18 مئوية واعلاها في البصرة والديوانية والناصرية 28 مئوية.

وتكو ن ادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 34 مئوية واعلاها في صلاح الدين والانبار وكربلاء والناصرية والبصرة 41 مئوية.

وتشهد اجواء البلاد يوم الخميس المقبل طقسا صحوا الى غائم جزئي والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س , بمدى رؤية (8-10)كم.

وتبقى درجات الحرارة على حالها دون تغيير عن اليوم السابق.

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