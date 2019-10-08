أنطونيو غوتيريش: اموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري

2019/10/08 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا ماليا قدره مئتين وثلاثين مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار غوتيريش إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات، وتقليل عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

وتعليقا على هذه المشاكل النقدية، قال غوتيريش “حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى سبعين بالمئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية.

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