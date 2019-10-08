الإمارات ترفد اقتصادها بقطاع مردوده 128 مليار دولار

2019/10/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" اليوم الثلاثاء، إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد الإمارات ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.

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