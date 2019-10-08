طقس الايام المقبلة... زخات مطر ودرجة الحرارة 40 مئوية

2019/10/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، سقوط امطار خفيفة في بعض ناطق البلاد ليوم غد الاربعاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "طقس يوم غد الأربعاء، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً الى غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية".

واضافت ان "درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد تكون بمعدل 40 مْ"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل، سيكون صحواً الى غائم جزئياً في المناطق كافة ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

وتابعت "أما طقس الجمعة فيكون صحواً الى غائم جزئياً ويكون غائماً في أقسامها الغربية، وفي الشمال صحو الى غائم جزئياً، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

ولفتت الى ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الشمال صحو الى غائم جزئياً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحو مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".





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