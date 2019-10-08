محافظ البصرة: منفذ الشلامجة استقبل 30 ألأف زائر يوميا

2019/10/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، أن منفذ الشلامجة استقبل 30 ألف زائر يوميا.

وقال العيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن عقب زيارته الى منفذ الشلامجة الحدودي بحضور قيادتي الشرطة والعمليات ورئيس لجنة المنافذ الحدودية في العراق ان "الزائرين الوافدين يومياً من منفذ الشلامجة يبلغ عددهم اكثر من (30،000) زائر يومياً".

واضاف ان "هناك تنسيق بين الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي وهيئة المنافذ الحدودية حول تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول الزائرين".

من جهته، اوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي ان "هناك توقعات بان يصل عدد الزائرين الوافدين من المنافذ الحدودية لاحياء أربعينية الامام الحسين (ع) الى خمسة ملايين زائر"، مشيراً الى انه "سيقوم بزيارة المنافذ الحدودية الاخرى في العراق لمتابعة كافة الاجراءات التي تقوم بها كوادر المنافذ الحدودية".

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