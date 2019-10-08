تأجيل زيارة وفد حكومة كردستان إلى بغداد حتى إشعار آخر

2019/10/08 | 10:28

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بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو برلمان اقليم كردستان ادريس شعبان إلغاء زيارة وفد كردي كان من المقرر لها ان تتم اليوم الث...





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