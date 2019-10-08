2019/10/08 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يستمر حجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق، باستثناء اقليم كردستان، وذلك بعد عودة خدمة الإنترنت “جزئيا” للبلاد، بعدما جرى قطعها لعدة أيام.وعادت خدمة الانترنت مساء امس الاثنين، السابع من تشرين الاول الحالي، وبشكل جزئي، وذلك بعد انقطاع استمر خمسة ايام، اذ أوقفت السلطات خدمة الانترنت بشكل كامل عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق المركز الخبري الوطني.

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