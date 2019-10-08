وزارة الدفاع تجدد دعوتها جميع المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم

2019/10/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الدفاع دعوتها جميع المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.

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