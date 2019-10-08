2019/10/08 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، أن العراق حافظ على موقعه العالمي بأكبر احتياطيات للذهب وهي تمثل 7% من باقي عملاته.وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر تشرين الاول واطلعت عليه، الوكالة المركز الخبري، إن “العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مبينا ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس العالمي: العراق يحافظ على موقعه العالمي بأكبر احتياطيات للذهب المركز الخبري الوطني.

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