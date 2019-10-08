سعر الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم

2019/10/08 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقرت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح والاسواق المحلية وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.150.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار

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