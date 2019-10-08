2019/10/08 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، كافة المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.وقال الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “في حالة تعذر وجود وحداتهم السابقة بسبب هيكلتها يتم الالتحاق الى الوحدات الجديدة حسب الجدول ادناه، اما فيما يخص بقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم للالتحاق فورا بوحداتهم وكالة خطوة برس.

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