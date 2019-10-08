محمد الحنفي - كيفما كنا فنحن ألوف المشاكل...

2019/10/08 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي فعيش الحياة...عيش رحيم...وموت الممات...موت كريم...حتى لا نتجاوز ...عظام القضايا...دون مواجهة...لأن جوهر العيش...في مواجهة...مشاكل هذي الحياة...عظام المشاكل...°°°°°°يا أيها الآتي...إلينا...بمشاكله...فنحن لا نستطيع...حل كل المشاكل...وما نقوم به...لا يتجاوز...أن يكون لفتا...للانتباه...إلى أن المشاكل...إذا لم تحل........

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