هيئة النزاهة تطالب وزارة الزراعة بمعالجة التلكُّؤ في تنفيذ مشاريع القرى العصريَّة

2019/10/08 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة النزاهة إلى قيام وزارة الزراعة بمعالجة التلكُّؤ الحاصل في تنفيذ مشاريع القرى العصريَّة في عدد من المحافظات، من قبل الجهات المعنية في الوزارة.

وأشارت، هيئة النزاهة في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب وزير الزراعة، إلى اللجان التدقيقية والتحقيقية التي تم تأليفها للتحقيق في أسباب تدني نسب الإنجاز وتلكؤ العمل في تنفيذ تلك المشاريع، والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقيام الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة المنفذة للمشاريع بإحالة الأعمال التي بعهدتها إلى مقاولين ثانويين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة وفق بنود العقد والتعليمات الواردة بهذا الخصوص.

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