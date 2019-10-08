العفو الدولية تطالب برفع الحجب عن مواقع التواصل في العراق

2019/10/08 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادالمنظمة تطالب السلطات العراقية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل بشأن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين.

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات العراقية إلى الكف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت المنظمة “نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب.



فقد أبلغنا أشخاص كثر بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي”.

وأضافت “نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت “رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم”.



كما اعتبرت المنظمة “اعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش.



والخطوة القادمة هي المحاسبة”.

وطالبت أيضا السلطات العراقية بـ”إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين”، مشددة على أنّ “حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف”.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صباح امس الاثنين، باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، ما أوقع 15 قتيلا.

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