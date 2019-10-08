بارزاني يبلغ لافروف بموقفه من المستجدات الأخيرة في سوريا

2019/10/08 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، إن على روسيا أن تؤدي دوراً لمنع تفاقم معاناة الشعب الكوردي في سوريا.

تصريح بارزاني نقله بيان اصدره مكتبه خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قام بزيارة الى أربيل قادماً من بغداد يوم امس.

وذكر البيان أن بارزاني أبلغ الوزير الروسي قلقه تجاه مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، وقال إن على روسيا أن تؤدي دورها "خلال الأحداث والمتغيرات، لمنع تعميق الآلام وإلحاق الأذى بالشعب الكوردي في سوريا".

علاقات اربيل وبغداد

وصف بارزاني خلال الاجتماع العلاقات بين أربيل وبغداد بـ"الإيجابية"، لافتا الى انها "خطت بشكل جيد نحو معالجة المشكلات والتي تساهم في استقرار المنطقة".

هذا وأستعرض وزير الخارجية الروسي أهداف زيارته للعراق وإقليم كوردستان، وعبر عن سعادته حيال تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد.

وأشار الى أنه بعد إلحاق الهزيمة بداعش "سيكون الحوار والتفاهم وسيلة لمعالجة المشكلات بين الجانبين، وسبباً للتقدم والنمو الاقتصادي".

ووصل لافروف الى اربيل مساء يوم امس بعدما اجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي اربيل التقى لافروف مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وبحث معهما جملة من القضايا.





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