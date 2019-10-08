2019/10/08 | 10:59

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الإعلام الأمني يعلن مقتل وإصابة 5 منتسبين في ساحة مظفر شرقي بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخية، الاثنين، عن تسلم الشرطة الاتحادية مهامها في مدينة الصدر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الشرطة الاتحادية تسلمت مهامها بشكل رسمي في مدينة الصدر، بعد انسحاب الجيش العراقي منها"

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الانباء التي تم تداولها بشأن دخول داعش الى قضاء الطارمية، لا صحة لها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام، بشأن دخول تنظيم داعش الى قضاء الطارمي

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