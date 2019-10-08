الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل محادثات التجارة بين الصين وأمريكا

2019/10/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا يوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

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