الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الالكترونية

2019/10/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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