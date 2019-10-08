الاولمبي يعوض ودية استراليا بلقاء ناديين قطريين تحضيرا لكاس اسيا

2019/10/08 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الاولمبي بكرة القدم مباراتين تجريبيتين مع فريقين قطريين يلعبان في دوري الدرجة الاولى على هامش معسكره التدريبي الخارجي المقام بالعاصمة القطرية الدوحة ويستمر لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كاس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند.

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