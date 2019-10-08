أسعد العيداني: منفذ الشلامجة يستقبل ثلاثين ألف زائر يوميا

2019/10/08 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد العيداني، أن منفذ الشلامجة يستقبل ثلاثين ألف زائر يوميا.

وقال العيداني في بيان عقب زيارته الى منفذ الشلامجة الحدودي بحضور قيادتي الشرطة والعمليات ورئيس لجنة المنافذ الحدودية في العراق قال ان هناك تنسيق بين الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي وهيئة المنافذ الحدودية حول تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول الزائرين.

من جهته، اوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي ان هناك توقعات بان يصل عدد الزائرين الوافدين من المنافذ الحدودية لإحياء أربعينية الامام الحسين عليه السلام الى خمسة ملايين زائر، مشيراً الى انه سيقوم بزيارة المنافذ الحدودية الاخرى في العراق لمتابعة كافة الاجراءات التي تقوم بها كوادر المنافذ الحدودية.

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