2019/10/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سبعة ارهابيين وتدمير عدة انفاق واوكار لـ'داعش' في داقوق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل سبعة ارهابيين وتدمير عدة انفاق واوكار لـ'داعش' في داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).